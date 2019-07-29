سياسي / رئيس أركان القوات المسلحة في سلطنة عمان يلتقي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية



مسقط 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس أركان القوات المسلحة في سلطنة عمان الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني اليوم قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية الفريق جيمس مالوي الذي يزور مسقط حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون في المجال العسكري ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

16:48ت م

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