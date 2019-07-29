السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز



الخرطوم 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب الفريق برهان عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

// انتهى //

16:44ت م

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