حج / إدارة التشغيل والصيانة برئاسة شؤون الحرمين تنفذ تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية



مكة المكرمة في 26 ذو القعدة 1440 هـ ، الموافق 29 يوليو 2019 م

نفذت إدارة التشغيل والصيانة برئاسة شؤون الحرمين اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية وذلك للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1440 هـ بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في إدارة التشغيل والصيانة وإدارة السلامة بالرئاسة والشركة

وأوضح مدير الإدارة المهندس عمار بن محمد الأحمدي أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع، حيث تبعد (3.5) كم جنوب المسجد الحرام لافتا النظر إلى أن هذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، الذي بدوره يقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي ويصدر أمراً بتشغيل المولدات لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

// انتهى //

16:05ت م

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مكة المكرمة في 26 ذو القعدة 1440 هـ ، الموافق 29 يوليو 2019 منفذت إدارة التشغيل والصيانة برئاسة شؤون الحرمين اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية وذلك للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1440 هـ بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في إدارة التشغيل والصيانة وإدارة السلامة بالرئاسة والشركة السعودية للكهرباء.وأوضح مدير الإدارة المهندس عمار بن محمد الأحمدي أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الثمانية الاحتياطية الموجودة في الموقع، حيث تبعد (3.5) كم جنوب المسجد الحرام لافتا النظر إلى أن هذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، الذي بدوره يقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي ويصدر أمراً بتشغيل المولدات لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.// انتهى //16:05ت م0161

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