حج / مشروع الإفادة من لحوم الأضاحي ينجز 10 مشاريع تطويرية



مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

أنهى مشروع المملكة العربية

وجهز المشروع أيضًا الثلاجة العملاقة التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي يبدا بالسلخ والتقطيع والتنظيف وينتهي بثلاجات الحفظ ،حتى يتم توزيعها على المستحقين في أنحاء العالم بدءً بفقراء الحرم.

من جهته أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر بن عبدالله عطية أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ومن أهم المشاريع التطويرية التي تمت هذا العام استبدال سيور المخلفات بمجزرة المعيصم رقم 2 و3 ، بالإضافة إلى استبدال المحولات الكهربائية بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3)،لافتا إلى أنه تم عزل أرضية الثلاجات بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3) المطوّرتين وفق أعلى التقنيات الحديثة.

وأضاف أن أبرز الأعمال المنجزة لهذا العام بمنطقة المجازر هي استبدال أنابيب مياه المكثّفات التبخيرية بوحدات المجزرة الحديثة، وكذلك استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3) المطوّرتين، وتحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحديثة, فيما جرى إجراء التجهيزات الكهربائية اللازمة لتوصيل مولّدات الطوارئ، وتبعه أيضا تطوير نظم التحكم والتشغيل لجنازير الغسيل والوزن الآلي.

وأوضح الدكتور عطية أن ثلاجات المشروع العملاقة تعد من الأكبر حول العالم بطاقة استيعابية تصل لأكثر من مليون ذبيحة، وتعمل بحسب نائب المشرف وفق أعلى معاير التبريد الصناعي ومجهزة للحفظ ضمن اشتراطات صحية محدده ،وتدار وتراقب بشكل الي وتنقل لها النسك عبر خطوط آليه.

وبين الدكتور عمر عطية أن هذا المشروع جاء تماشيًا مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لأحكام الرقابة وضمان سلامه تخزين اللحوم.

// انتهى //

16:00ت م

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مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأنهى مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي إنجاز 10 مشاريع تطويرية منها تحديث أنظمة التبريد والنقل استعداد لموسم حج 1440هـ، لرفع كفاءة العمل وتوفير المزيد من التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.وجهز المشروع أيضًا الثلاجة العملاقة التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلي يبدا بالسلخ والتقطيع والتنظيف وينتهي بثلاجات الحفظ ،حتى يتم توزيعها على المستحقين في أنحاء العالم بدءً بفقراء الحرم.من جهته أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر بن عبدالله عطية أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ومن أهم المشاريع التطويرية التي تمت هذا العام استبدال سيور المخلفات بمجزرة المعيصم رقم 2 و3 ، بالإضافة إلى استبدال المحولات الكهربائية بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3)،لافتا إلى أنه تم عزل أرضية الثلاجات بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3) المطوّرتين وفق أعلى التقنيات الحديثة.وأضاف أن أبرز الأعمال المنجزة لهذا العام بمنطقة المجازر هي استبدال أنابيب مياه المكثّفات التبخيرية بوحدات المجزرة الحديثة، وكذلك استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتي المعيصم رقم (2)، (3) المطوّرتين، وتحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحديثة, فيما جرى إجراء التجهيزات الكهربائية اللازمة لتوصيل مولّدات الطوارئ، وتبعه أيضا تطوير نظم التحكم والتشغيل لجنازير الغسيل والوزن الآلي.وأوضح الدكتور عطية أن ثلاجات المشروع العملاقة تعد من الأكبر حول العالم بطاقة استيعابية تصل لأكثر من مليون ذبيحة، وتعمل بحسب نائب المشرف وفق أعلى معاير التبريد الصناعي ومجهزة للحفظ ضمن اشتراطات صحية محدده ،وتدار وتراقب بشكل الي وتنقل لها النسك عبر خطوط آليه.وبين الدكتور عمر عطية أن هذا المشروع جاء تماشيًا مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لأحكام الرقابة وضمان سلامه تخزين اللحوم.// انتهى //16:00ت م0153

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