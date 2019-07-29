السعودية اليوم / اللواء قحّاط يكرّم عددًا من منسوبي شرطة الجوف



سكاكا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

كرم مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحّاط بن محمد قحّاط في مكتبه اليوم, عددًا من منسوبي الشرطة نظير جهودهم المتميزة.

وعبر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة الجوف على هذا التكريم، عادين ذلك حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.

// انتهى //

15:57ت م

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