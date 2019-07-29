السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء ملك إسبانيا السابق في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز



نيوم 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم؛ اتصالًا هاتفيًّا من جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، قدّم خلاله العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.

// انتهى //

15:55ت م

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