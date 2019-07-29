الان تتابع وصول 132.126 حاجًا وحاجة إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة عبر 329 رحلة جوية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ من مطارات دول باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، وتونس، بلغ 132.126 حاجًا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 329 رحلة جوية، خلال الفترة من 1 إلى 25 ذي القعدة.
وأوضحت الجوازات، في بيان صحفي، أن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بلغ عددهم 81.583 حاجًا وحاجة، بينما بلغ عدد القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 50.354 حاجًا وحاجة.
ووجد جميع الحجاج استقبالًا حافلًا من الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة طريق مكة منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة وانتقالهم عبر الحافلات المخصصة لهم إلى مقر إسكانهم سواءً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
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