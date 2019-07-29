خادم الحرمين الشريفين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء ملك الأردن في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، اتصالا هاتفيا، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لملك المملكة الأردنية الهاشمية على مشاعره الأخوية، وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.