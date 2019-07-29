وزارة العدل – “طالع” رابط التقديم على وظائف وزارة العدل 1441 “وظائف...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، وزارة العدل أعلنت عن توافر وظائف نسائية شاغرة بالمرتبة السابعة تحت مسمى كاتب عدل، وذلك لكي يتم العمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، نتابع معكم وظائف وزارة العدل التي تم الإعلان عنها منذ قليل، كما نرصد لكم رابط التسجيل في وظائف وزارة العدل نساء 1441 فتابعونا.

سنرصد لمتابعينا الكرام كافة التفاصيل المتعلقة بوزارة العدل وظائف نسائية وشروط التقديم ومواعيد التقديم عبر وزارة العدل تسجيل، أسرة موقعنا تتمنى لجميع المتقدمات التوفيق.

وزارة العدل

عملت وزارة العدل على توفير عدة وظائف نسائية، وذلك بعد توجيهات من السيد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باعطاء المرأة الفرصة لتولي منصب كاتب عدل وذلك للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، وتمكين المرأة من المرفق العدلي، كما عملت وزارة العدل على تعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة لأول مرة في تاريخها.

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وظائف وزارة العدل

الشروط العامة للتقدم على وظائف وزارة العدل كالتالي:.

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

لابد من الحصول على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات التالية الشريعة أو الأنظمة أو الفقه أو أصول الفقه أو فقه السنة أو القضاء أو ما يعادلها من التخصصات الشرعية المختلفة

لم يسبق الحكم عليها في أي قضايا مخلة بالدين أو الشرف والأمانة، ولم يصدر ضدها أي قرار تأديبي بالفصل من أي وظيفة عامة

لابد من إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج وتكون معتمدة

وزارة العدل وظائف نسائية

أعلنت الوزارة بان التقديم على وظائف العدل النسائية المعلن عنها سيبكون بداية من الثلاثاء الموافق 27/11/1440 هجريا، وسيكون التقديم عبر وظائف وزارة العدل لمدة أسبوع حسب الشروط الموضحة من بدء التقديم

رابط التقديم على وظائف وزارة العدل

لمن يرغب في التقديم على وظائف وزارة العدل نساء سيكون من هنا، بالتوفيق لجميع المتقدمين.