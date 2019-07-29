- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه، المقدم نواف البوق مدير قسم الأنظمة والتعليمات بشرطة المنطقة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".
وهنّأ اللواء "العتيبي" المقدم "البوق" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 03:24 PM
قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه، المقدم نواف البوق مدير قسم الأنظمة والتعليمات بشرطة المنطقة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".
وهنّأ اللواء "العتيبي" المقدم "البوق" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.
، "العتيبي" يقلّد "البوق" رتبة "مقدم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العتيبي" يقلّد "البوق" رتبة "مقدم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.