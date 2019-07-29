، فيديو حادث جازان المروع.. الهلال الأحمر لـ"الخليج 365": نتجت عنه 4 إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - شرارته مركبة مسرعة بين السيارات واحتكاك.. والجهات المعنية باشرته

كشف الهلال الأحمر لـ"الخليج 365" تفاصيل الحادث الذي شهده الطريق الرابط بين محافظة صبيا ومدينة جازان اليوم، وكان مروعاً ورصدته كاميرا شخص كان يسير بذات الطريق.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي، أنه تلقت غرفة العمليات صباح اليوم الاثنين عند الساعة ١٠:٢٥ بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق صبيا- جازان، وأن في موقع الحادث عدد من الحالات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين.

وتابع: وعند وصولهما وُجِدت في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

واختتم: وحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث أن هناك ٣حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث.

وكان قد كشف مقطع الفيديو خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكت بمركبة من نوع "هايلوكس" احتكاكاً بسيطاً، مما تسبب في اختلال توازن المركبة وارتطامها بعمود إنارة واندفاعها باتجاه الطريق المقابل، فيما تبين لاحقاً اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل، وأشارت أنباء إلى وقوع حالات إصابات لم تحدد تفاصيلها بعد حتى الآن.