السعودية اليوم / برنامج تدريبي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بزراعة نجران



نجران 26 ذو القعدة 1440هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران اليوم، برنامجا تدريبيا تطبيقيا للتعرف على الدليل الإجرائي للإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الفرع.

وأوضح نائب مدير عام الفرع، مسفر بن حسين آل حشيش أن البرنامج الذي استهدف مدراء المكاتب والمشرفين والمهندسين الزراعيين، استعرض خطط العمل التنفيذية لمواقع عمل برنامج سوسة النخيل الحمراء، وتقييم معايير أداء برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في موقع عمل البرنامج لعام 2019م ، والتعرف على التقنيات الهندسية المتقدمة في التصميم الهندسي وطريقة عمل الأجهزة والمصيدة الذكية المصنعة، إلى جانب مناقشة عامة وأسئلة حول المعايير.

وأبان آل حشيش أن البرنامج يأتي بناءً على توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخدام طرق حديثة أكثر فعالية وأقل كلفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، للحصول على نتائج أفضل في مكافحة تلك الآفة والسيطرة عليها وتقليل نسبة الإصابة.

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15:23ت م

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