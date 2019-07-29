حج / أمانة منطقة المدينة المنورة تواصل تكثيف أعمالها الرقابية لموسم الحج



المدينة المنورة ٢٦ ذو القعدة 1440 هـ الموافق ٢٩ يوليه 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها تكثيف أعمالها الرقابية لتنفيذ خططها التشغيلية وبرامجها الميدانية المعتمدة لموسم حج هذا العام 1440هـ على مدار الـ 24 ساعة. حيث سخرت أمانة المنطقة وبلدياتها طاقاتها البشرية والآلية ، لتقديم أفضل الخدمات البلدية للحجاج والمعتمرين والزوار؛ بمتابعة وتوجيهات أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني أن خطة العمل لهذا الموسم مستمرة إلى موسم ما بعد أداء فريضة الحج. حيث يتم التركيز بشكل كبير على تعزيز الإيجابيات وتلافي الصعوبات والمعوقات للأعوام السابقة والاستفادة منها.

من جهته أوضح مدير إدارة متابعة أعمال الحج والعمرة بأمانة المنطقة حمزه بن محمد علي بخاري أن خطة تكثيف الجولات الميدانية والرقابية خلال موسم حج هذا العام للفترة 1 / 11 / 1440هـ وحتى 15 / 1 / 1441هـ تتم بالتنسيق المباشر مع الإدارات المختصة والبلديات. حيث تشمل مواقع تواجد الحجاج والمعتمرين والزوار ، مثل (الأسواق التجارية والمطاعم والملاحم ومحلات تقديم الوجبات الغذائية السريعة) للوصول إلى أعلى معدل لمؤشرات الاداء لهذا العام بعون الله تعالى.

ودعا بخاري المواطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة التعاون والاسهام والمشاركة في البلاغ عن المخالفات أو الملاحظات البلدية ،وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أوعبر تطبيق ( أمانتي 940 ) المتوفر في متجر الأجهزة الذكية أوعبر الواتساب رقم (0548990940).

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15:18ت م

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