السعودية اليوم / ديوان المراقبة العامة يُنفّذ ورشة عمل متخصصة عن التخصيص



الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

أقام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الاداء بديوان المراقبة العامة ورشة عمل متخصصة عن التخصيص بمشاركة المركز الوطني للتخصيص.

وقد قدم مستشار ديوان المراقبة العامة الدكتور محمد بن خالد الحناوي ورقة العمل الأولى تحدث فيها عن المفاهيم المتعددة للتخصيص وأهدافه وأساليبه وتجارب عدد من الدول في التخصيص ودور ديوان المراقبة العامة في الرقابة على التخصيص.

كما قدم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية سلطان القحطاني ومدير عام ادارة الشؤون التنظيمية بندر بانصر المشاركان من المركز الوطني للتخصيص، ورقة العمل الثانية التي تم من خلالها استعراض أهم التطورات والتحديات في مبادرات ومشاريع التخصيص المنظورة لدى المركز الوطني للتخصيص.

حضر ورشة العمل عدد من منسوبي الديوان من مختلف القطاعات.

// انتهى //

14:54ت م

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