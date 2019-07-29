السعودية اليوم / بلدي تبوك يعقد اجتماعه الـ49



تبوك 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك أمس اجتماعه الـ49، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي وحضور أعضائه، وذلك بمقر المجلس بمدينة تبوك.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الجلسة ومنها بحث إمكانية ازدواج عدد من الطرق داخل مدينة تبوك، واستكمال اعمال الارصفة والانارة بحي المروج.

كما تم مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن زياد أعداد جسور المشاة، ودراسة عدد من المقترحات المقدمة للمجلس من قبل المواطنين ودراستها وامكانية تنفيذها وتحويلها إلى الجهات المختصة بالأمانة، وذلك لتحقيق تطلعات المواطنين في الارتقاء بالخدمات البلدية.

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14:50ت م

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