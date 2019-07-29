

تونس 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، بمقر سفارة المملكة في العاصمة اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ .

وأكد السفير العلي، بهذه المناسبة حرص المملكة العربية

من جهتهم، عبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين عن شكرهم لهذه الاستضافة الكريمة، رافعين عبارات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ سائلين الله العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا.

وفي نهاية اللقاء، قدم سفير خادم الحرمين الشريفين، هدايا الإحرام للضيوف متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودًا حميدًا.

// انتهى //

14:48ت م

0119



تونس 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، بمقر سفارة المملكة في العاصمة اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ .وأكد السفير العلي، بهذه المناسبة حرص المملكة العربية السعودية في كل عام على توفير المزيد من التسهيلات والتقنيات التي تسهم في تحقيق الراحة لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، مبرزًا ما تقوم به حكومة المملكة من أعمال في سبيل تمكين الحجاج من أداء فريضة الحج في يسر وسهولة وأمان.من جهتهم، عبر ضيوف خادم الحرمين الشريفين عن شكرهم لهذه الاستضافة الكريمة، رافعين عبارات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ سائلين الله العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا.وفي نهاية اللقاء، قدم سفير خادم الحرمين الشريفين، هدايا الإحرام للضيوف متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودًا حميدًا.// انتهى //14:48ت م0119

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / سفير المملكة لدى تونس يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.