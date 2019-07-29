حج / مدينة صيدا اللبنانية تستعد لوداع الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينيين



بيروت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تستعد دفعات من الحجاج الفلسطينيين في مخيمات عين الحلوة والمية ومية والبركسات للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية لمغادرة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي لإداء فريضة الحج .

وأعربت مكاتب بعثات الحجاج في مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية المجاورة عن شكرها وامتنانها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولسفارة المملكة العربية

وعبر كل من أمين سر مخاتير صيدا، رئيس بعثة البهاء للحج، المختار إبراهيم عنتر، ومدير مكتب القدس للعمرة والحج في مخيم عين الحلوة محمود علوان، ومدير مكتب الإسراء للحج والعمرة في مخيم عين الحلوة ناجي عطايا، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية وأكدوا أنها عودت الجميع دائما أن تكون الداعم والراعي لقضايا الأمة، مشيدين بما عملت عليه السفارة من تيسير للإجراءات وإنهاء للمعاملات للمتقدمين للحج من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

وتوجهوا بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على توجيهه الكريم باستضافة آلاف الحجاج من مختلف دول العالم، منهم 1000 من الفلسطينيين لإداء فريضة الحج لهذا العام كما في كل عام .

// انتهى //

14:44ت م

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بيروت 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واستستعد دفعات من الحجاج الفلسطينيين في مخيمات عين الحلوة والمية ومية والبركسات للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية لمغادرة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي لإداء فريضة الحج .وأعربت مكاتب بعثات الحجاج في مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية المجاورة عن شكرها وامتنانها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولسفارة المملكة العربية السعودية في بيروت على التسيهلات لمقدمي طلبات الحج .وعبر كل من أمين سر مخاتير صيدا، رئيس بعثة البهاء للحج، المختار إبراهيم عنتر، ومدير مكتب القدس للعمرة والحج في مخيم عين الحلوة محمود علوان، ومدير مكتب الإسراء للحج والعمرة في مخيم عين الحلوة ناجي عطايا، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية وأكدوا أنها عودت الجميع دائما أن تكون الداعم والراعي لقضايا الأمة، مشيدين بما عملت عليه السفارة من تيسير للإجراءات وإنهاء للمعاملات للمتقدمين للحج من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .وتوجهوا بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على توجيهه الكريم باستضافة آلاف الحجاج من مختلف دول العالم، منهم 1000 من الفلسطينيين لإداء فريضة الحج لهذا العام كما في كل عام .// انتهى //14:44ت م0117

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