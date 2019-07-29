السعودية اليوم / محافظ الحُرّث يلتقي أعضاء المركز الإعلامي



الحُرّث 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق29 يوليو 2019 م واس

التقي محافظ الحُرّث إبراهيم الألمعي بمكتبه بالمحافظة, اليوم, أعضاء المركز الإعلامي بالحرث.

وتم خلال اللقاء استعراض المهام والأعمال التي يقوم بها أعضاء المركز الإعلامي لتحقيق الأهداف المرجوة منه في التعريف بمحافظة الحرث والمراكز والقرى التابعة لها, وما تشهده من تطور ومشروعات تنموية في شتى المجالات وما تزخر به المحافظة من مواقع سياحية وبحث كافة الموضوعات التي تهم عمل المركز الإعلامي بالمحافظة, والتعريف بما يتوافر بها من معالم أثرية وأودية وجبال ومنتزهات.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتوفير احتياجات المركز من الإمكانات المادية و الطاقات البشرية المؤهلة, ومناقشة الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

//انتهى//

14:42ت م

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