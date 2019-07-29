حج / مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم تستقبل أكثر من 24 ألف حاج



أبو عجرم 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم مساء أمس, آخر قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق برئاسة رئيس لجنة حجاج البر محمود بن حميد عيني الذي قدم شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عامة وحجاج دولة العراق ولما يتلقون من خدمات جليلة متكاملة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم ، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري.

وأوضح رئيس مركز أبو عجرم لوكالة الأنباء

وقدم الشمري الشكر لجميع من قاموا على نجاح هذه المهمة بكل تفان من جهات حكومية وتطوعية وفي مقدمتهم إمارة المنطقة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع عملهم.

// انتهى //

14:42ت م

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أبو عجرم 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساستقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم مساء أمس, آخر قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق برئاسة رئيس لجنة حجاج البر محمود بن حميد عيني الذي قدم شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عامة وحجاج دولة العراق ولما يتلقون من خدمات جليلة متكاملة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم ، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري.وأوضح رئيس مركز أبو عجرم لوكالة الأنباء السعودية أن قافلة الحجاج الأخيرة تقل 2127 حاجًا يمثلون الدفعة الأخيرة القادمين من جمهورية العراق عبر البر ، فيما بلغ العدد الإجمالي للقادمين عبر المدينة 24111 حاجًا ، فيما وُفرت لهم جميع الخدمات بما يتناسب مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - لتقديم الخدمات وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن ، ووفق توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه.وقدم الشمري الشكر لجميع من قاموا على نجاح هذه المهمة بكل تفان من جهات حكومية وتطوعية وفي مقدمتهم إمارة المنطقة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع عملهم.// انتهى //14:42ت م0115

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