السعودية | المديفر: سنستمر في المساهمة في بناء منظومة النقل وأنشطة “سابتكو” قادرة على تحقيق النمو

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رفع معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” المهندس خالد بن صالح المديفر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نظير الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع النقل بشكل عام، وقطاع النقل العام البري على وجه الخصوص.

وقال المديفر : إن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى (خمس) مناطق امتياز، يأتي بعد أربعة عقود من توفير “سابتكو” لخدمات النقل العام بين المدن التي أسهمت ” سابتكو” من خلاله في تنفيذ وتشغيل عقد الامتياز طوال العقود الماضية بدعم من الدولة – أيدها الله – وأسست بنية تحتية مكتملة للنقل العام بين المدن في المملكة بما حقق توجهات الحكومة الرشيدة في توفير بيئة نقل عام أسهمت في الدفع بخطط التنمية، وهو ما دأبت عليه “سابتكو” من خلال تطوير جودة وكفاءة خدماتها ومنظومة أسطولها إيماناً بدورها المحوري تجاه منظومة النقل وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومنذ بدء التشغيل لعقد الامتياز أثبتت وعبر خبراتها المتراكمة قدرة ومرونة عالية في التعامل مع المتغيرات.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة “سابتكو” أن التحول الاستراتيجي للشركة ركز على استشراف المستقبل عبر عقد شراكات استراتيجية نوعية وعالمية كتحالف “سابتكو” مع شركة RATP Dev التي من خلالها تم تأسيس شركة “مترو الرياض “- كامكو – الذي توج بفوز الشركة بمشروع عقد تشغيل وصيانة مسارين لمشروع مترو الرياض في إطار مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض، وكذلك تأسيس شركة – المواصلات العامة – والفوز بعقد وتشغيل مشروع ” حافلات الرياض ” .

وأوضح المهندس المديفر أن التحول الاستراتيجي للشركة لم يقف عند هذا الحد في تنويع أنشطتها واستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم نمو الشركة وتحقيق الرضا لمساهميها، إذ أعلنت “سابتكو” بالتحالف مع “مواصلات الإمارات” تأسيس شركة “سيتكو” التي تعنى بتقديم خدمات النقل المدرسي والتي استطاعت التوسع والانتشار والحصول على حصة سوقية جيدة خلال فترة وجيزة.

وبين المهندس خالد المديفر أن “سابتكو ” وانطلاقاً من مسؤولياتها (كناقل وطني بري أول) سخرت طاقاتها وقدراتها للإسهام في رؤية 2030 عبر التوسع بخدمات العمرة وتقديم خدمة العمرة الشاملة للقادمين من الخارج والتي توفر تجربة تنقل ذات جودة عالية وفق أفضل المعايير العالمية.

ولفت إلى أن أحد أبرز ملامح التحول الاستراتيجي في تنويع أنشطة الشركة وخدماتها، يتمثل في إعادة هيكلة خدمات العقود طويلة وقصيرة الأمد التي توفر خيارات متعددة لعملاء الشركة عبر حافلات نوعية وخدمات ذات جودة عالية، أن نشاط النقل داخل المدن (النقل العام) يعد هو الآخر من الأنشطة التي وفرت من خلاله “سابتكو” إمكاناتها وخبراتها في تقديم تنقل آمن عبر حافلات حديثة أسهمت في التقليل من الازدحام المروري بصفة عامة في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض، جدة، المدينة المنورة.

وأكد معاليه أن الشركة ستواصل عملها نحو المحافظة على حقوق مساهميها وتنمية أعمالها عبر الشراكات العالمية والمنافسة على المشاريع الضخمة التي استعدت لها منذ أمد وستستمر في تدعيم أعمالها في أنماط النقل كافة.