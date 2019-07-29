السعودية | النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي يعزي ولي العهد بوفاة الامير بندر بن عبدالعزيز

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 3:15 مساءً, 29 يوليو 2019 م المناطق - واس بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الشيخ ناصر الصباح بعث كذلك ببرقية تعزية إلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

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