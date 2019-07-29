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مدير تعليم تبوك يلتقي دارسي محو الأمية بالوجه
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
تفقد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الوجه إبراهيم بن حسين العُمري اليوم ميدانياً مراكز الحملة.
والتقى العُمري بالمدير التنفيذي للحملة د. خلف البلوي وأعضاء اللجنة الإشرافية للحملة ومعلمي الحملة، واطلع على سير العمل في عدد من مراكز الحملة.
كما التقى خلال الجولة بالدراسين، مطلعاً على البرامج المُقدّمة، وسير العملية التعليمية في المراكز منوهاً بمستوى التفاعل مع أنشطة وبرامج الحملة والجهود التي يقوم بها المعلمون والقطاعات الحكومية المشاركة في الحملة.
وأشار العُمري إلى أن هذه الحملة تجسِّد دعم ورعاية الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومن ذلك القضاء على الأمية، وإيلاء هذه الشريحة جُل اهتمامها، وما تجده الحملة من متابعة من سمو أمير منطقة تبوك واهتمام وزير التعليم لتسخير كل الإمكانات من أجل إنجاح الحملة، وتحقيق أهدافها مبيناً أن الزيارة تأتي للوقوف على سير العمل والالتقاء بالهيئة التعليمية والدارسين المستهدفين بالحملة، معبراً عن سروره بما شاهده من جهود وإقبال من الدارسين.
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