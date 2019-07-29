فيديو.. دبلوماسية تونسية : التعاون مع المملكة شيء أخوي طبيعي

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثنت عايدة القليبي الملحق برئاسة الجمهورية التونسية بمبادرة طريق مكة التي اختارت تونس هذا العام لتكون ضمن الدول المستفيدة من هذه المبادرة.

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وقالت القليبي إن المملكة العربية السعودية مشكورة اختارت تونس لتكون أول بلد عربي تطبق به هذه المبادرة، وهذا يعكس العلاقات الطيبة والجيدة بين البلدين.

وأضافت أن التعاون فيما بيننا هو شيء طبيعي، أخوي، لاشعوري، تلقائي يعكس تطلعات القيادة والشعبين في البلدين الشقيقين.