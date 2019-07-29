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1500 متطوع ومتطوعة لخدمة زوار مهرجان ورد تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
لفت المتطوعين والمتطوعات أنظار زوار مهرجان الورد والفاكهة بنسخته السابعة الذي تحتضنه تبوك هذه الأيام.
ويشارك 1500 متطوع بمعدل 150 منهم باليوم، يقدمون خدماتهم في مد يد العون والمساعدة لزوار المهرجان.
وقال المدير التنفيذي المكلف لجمعية تبوك للعمل التطوعي مشاري المعلوي، إن الجمعية وقعت اتفاقية تعاون مع منظم مهرجان تبوك للورد والفاكهة لهذا العام بهدف توفير فرصة تطوعية للراغبين من أعضاء فريق “فرحة” التطوعي للمشاركة في التوجيه والإرشاد لضيوف تبوك والمهرجان.
ولفت المعلوي، أن هذه الفرصة تأتي كغيرها من الفرص التي تسعى الجمعية لتوفيرها من خلال الفعاليات المقامة بالمنطقة.
ونوّه المدير التنفيذي للجمعية، أن الفرق التطوعية تعمل على استقبال الزوار ومد يد العون والمساعدة لهم، خصوصاً لما كان يصنف من ضمن قائمة الأولوية لهم وهم (كبار السن، ذوو الإعاقة، المرأة الحامل، المرأة المرضع)، مشيراً بأن مبادرة الأولوية لهم تُعد إحدى المبادرات الاجتماعية والتي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتابع ” لا ننسى دور متطوعات فريق “فزعة” التطوعي والتي كان لهن دور كبير في مباشرة عدة حالات صحية كهبوط السكر والضغط والجروح السطحية البسيطة وبعض حالات ضيق التنفس، لافتاً أن إجمالي الحالات التي تمت مباشرتها من قبلهم منذ بداية المهرجان ما يقارب الـثلاثين حالة.
وأشار المعلوي، عن مشاركة 20 متطوعة من فريق “فزعة” من الممرضات للإشراف المباشر على الحالات الصحية، وأخريات لديهم دورات إسعافات أولية من الهلال الأحمر.
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