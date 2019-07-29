ترقب الإعلان عن مقطوعة الضمان

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل حتى الآن عمليات البحث عن المساعدة المقطوعة مع اقتراب إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة، والمقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحتى الآن، لم تعلن وزارة العمل عن موعد صرف مقطوعة الضمان لهذا الشهر، إلا أنه من المتوقع أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة.

ويقوم حالياً المستفيدون من برنامج المساعدة المقطوعة بالبحث عن موعد صرف مقطوعة شهر ذي القعدة، خاصة وأن الشهر قد قارب على الانتهاء، وحتى الآن لم يتم صرف أي مبالغ مالية تخص المساعدات المقطوعة المقدمة من وزارة العمل والتمنية الاجتماعية.

التساؤلات لا تزال قائمة حول موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440، وتشير التوقعات إلى أن صرف المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ستكون في نهاية شهر ذي القعدة الحالي، حيث ستقوم وقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع المبالغ المستحقة للمستفيدين من المساعدات المقطوعة المقدمة من الوزارة في حساباتهم البنكية بنهاية هذا الشهر.

كيفية الحصول على المساعدة المقطوعة

ومن أجل الحصول على المساعدة المقطوعة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، فقد وضعت الوزارة بعض الشروط من أجل أن يحصل المتقدم على المساعدة المقطوعة شهرياً، حيث جاءت الشروط كالتالي:

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أن يكون المتقدم من غير المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي .

سن المتقدم لا يقل عن 35 عامًا .

لا يمتلك المتقدم سجلات تجارية.

الأسَر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

ويتم صرف المساعدات المقطوعة المقدمة من وزارة العمل في مواعيد محددة تقوم الوزارة بالإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

الاستعلام عن صرف المقطوعة

ومن أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها هذا الشهر كل ما عليكم هو الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (هنا الرابط) حيث قمنا بتوفير الرابط المباشر للاستعلام عن المساعدة المقطوعة من أجل التسهيل على القارئ.

ويقوم المستخدم بعد الدخول لموقع الوزارة باختيار خدمات الوزارة، ومن ثم دليل الخدمات، والضغط على التنمية الاجتماعية ثم اختيار خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والضغط على زر بدء الخدمة، ليقوم بعد ذلك المستخدم بإدخال رقم السجل المدني ورمز التحقق، ومن ثم الضغط على زر عرض، لتظهر لكم النتائج في الحال.

المستحقون للمساعدة المقطوعة

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحديد الفئات المستحقة للحصول على المساعدات المقطوعة المقدمة من الوزارة خلال العام الحالي 1440، حيث تقوم الوزارة بصرف المساعدة المقطوعة لكل من الفئات التالية:

الأيتام والأرامل.

الأسر محدودة الدخل فقط.

حالات العجز المؤقت أو الدائم.

المطلقات.

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعمل بحث اجتماعي عن الحالات المتقدمة للاستفادة والحصول على المساعدات المقطوعة من قبل الوزارة، وفي حال التأكد من أهلية المستحق للمساعدة المقطوعة، وأنه من الفئات المستحقة السابق ذكرها، فتقوم الوزارة بصرف المساعدة المقطوعة له.