حساب المواطن يحيل أصحاب وقف الخدمات إلى البنوك

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

جدّد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع دعم حساب متابعات الخليج 365 أو الحجز عليه أو سداد أي مستحقات أو مديونيات منه.

وذكر حساب متابعات الخليج 365 أنه حتى في حال إيقاف الخدمات أو وجود ديون متأخرة لا يحق للبنك استقطاع مبلغ الدعم.

وردًا على سؤال من مواطن عليه إيقاف خدمات ولا يستطيع السحب من الصراف الآلي قالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 ” في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقاً للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك “.

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يُذكر أنه في حال عدم حل المشكلة من البنك خلال 72 ساعة عمل يحق للشخص التوجه بشكوى عبر مؤسسة النقد من خلال خدمة “ساما تهتم”.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة التالية من الدعم يوم الثامن من أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر له سلفًا وهو العاشر من الشهر الجاري بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.