شكرا لقرائتكم كبار العلماء تعزي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-29 كبار العلماء تعزي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - واس رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وإلى أبناء وبنات الفقيد وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إننا إذ نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة فإننا نسأل الله تعالى في هذه الأيام الفاضلة المباركة أن يتغمد الأمير بندر بن عبدالعزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين، سائلين الله تعالى أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كبار العلماء تعزي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.