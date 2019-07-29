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2019-07-29 مسك الخيرية تدرّب كشافة معسكر الطائف متابعات الخليج 365 - واس نفذت مؤسسة مسك الخيرية بمقر مدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، اليوم, برنامج مسك المشاعر لتهيئة المتطوعين من أفراد الكشافة المشاركين في موسم الحج، وتأهيلهم معرفياً ومهارياً وسلوكياً، الذي تستضيفه إدارة تعليم الطائف، ويشارك فيه 650 كشافاً وقائداً يمثلون 23 إدارة تعليمية، ويستمر لمدة 4 أيام.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب الراغبين في التطوع تدريباً نوعياً في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج، وكذلك إثراء معارف ومهارات الشباب المشاركين تجاه خدمة ضيوف الرحمن وإكسابهم خبرات وتجارب نوعية، وكذلك تحفيز الشباب للمشاركة في إنجاح موسم الحج وإثراء التجربة الدينية للحجاج.

وتسعى مؤسسة مسك الخيرية للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة.









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