مَن هو جون راتكليف مدير الاستخبارات الأمريكية الجديد؟

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استقالة دان كوتس رئيس الاستخبارات الوطنية للولايات المتحدة، والذي يتولى الإشراف الكامل على كافة أجهزة ووكالات المعلومات الأمريكية، بما في ذلك CIA وNSA.

الاستقالة جاءت على وقع سلسلة من الخلافات السياسية بين ترامب وكوتس حول الملفات المتعلقة بالسياسات الخارجية لواشنطن، وبالأخص العلاقات مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا.

وفي سلسلة من التغريدات، كشف الرئيس الأمريكي عن خليفة كوتس في رئاسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حيث أكد أن جون راتكليف، وهو عضو الكونجرس عن ولاية تكساس الأمريكية، سيكون هو الرئيس القادم لأكبر نظام استخباراتي ومعلوماتي في العالم.

من هو راتكليف؟

Advertisements

هو جون لي راتكليف، سياسي أمريكي شغل منصب عضو الكونجرس عن الدائرة الرابعة في تكساس منذ عام 2015، وهو المرشح المتوقع أن يصبح مديرًا للمخابرات الوطنية.

لم يخدم راتكليف في المناصب الاستخباراتية، إلا أنه عمل لمدة ستة أشهر في لجنة الاستخبارات الدائمة بمجلس النواب وكذلك اللجنة النظيرة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويُعدّ راتكليف أحد أشهر المحافظين في الكونجرس، كما أنها شارك برأيه في العديد من القضايا الحيوية للأمن القومي الأمريكي، أبرزها التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبالإضافة إلى ذلك، يولي راتكليف اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني، وهو ما قد يكون سببًا في اتباع نهج قاسٍ في التعامل مع إيران، والتي تُعد من أبرز التهديدات الحالية للأمن السيبراني على مستوى العالم.

ويتفق راتكليف في الرؤى مع ترامب حول العديد من الملفات السياسية الخارجية، وبالأخص ما يتعلق بالهجرة والتعامل مع التهديدات الأمنية ضد الولايات المتحدة، وعلى رأسها إيران.