2019-07-29

شيخ الأزهر يعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - واس

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قدّم فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، والشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

كما قدم تعازيه لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.