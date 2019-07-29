وصول أول شحنة سجائر تحمل أختامًا ضريبية للدمام بعد قرار تطبيقها في المملكة

جدة - عمرو شويل أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، إنهاء الإجراءات الرسمية والجمركية لوصول أول شحنة “سجائر” تحمل أختاماً ضريبية متوافقة مع متطلبات وشروط الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك عبر جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ويهدف نظام الختم الضريبي إلى الحد من التجارة الغير مشروعة والتهرب الضريبي، إضافة إلى الموائمة والالتزام مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة منتجات التبغ، وحماية المستهلك من المنتجات الغير مرخصة وذات الجودة الرديئة والمقلدة على حد سواء.

ويعرف الختم الضريبي بأنه “علامة مميزة” على شكل ملصق أو رمز يحتوي على بيانات رقمية، يوضع على السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، يأتي تطبيقه في المملكة وفقاً للاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية.

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وكانت هيئة الزكاة والدخل قد أوضحت في شهر مايو الماضي أنها بدأت أولى خطوات مراحل تنفيذ نظام الأختام الضريبية من خلال تطبيق النظام على علب السجائر المستوردة إلى المملكة ابتداء من 31 مايو 2019م، حيث أتاحت للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لوضعها على علب السجائر التي سيتم استيرادها من خارج المملكة من خلال البوابة الإلكترونية dts.gazt.gov.sa/sa/index، في حين حددت هيئة الزكاة والدخل تاريخ 23 أغسطس 2019م، موعداَ لعدم السماح باستيراد السجائر التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومُفعّلة عليها، وستمنع الهيئة بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية ابتداء من تاريخ 18 نوفمبر 2019م.

الجدير بالذكر أنه سيمتد تطبيق نظام الأختام الضريبية على منتجات التبغ لاحقاً ليشمل المعسل ومنتجات التبغ الأخرى، على أن يتم تطبيق النظام لاحقاً على ‏المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.‏