شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الجمارك» يعقد اجتماعه الثاني.. برئاسة «الجدعان» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك اجتماعه الثاني للعام 2019م يوم أمس (الأحد) 25 ذي القعدة 1440هـ الموافق 28 يوليو 2019م برئاسة وزير المالية رئيس مجلس الإدارة محمد الجدعان.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، من بينها مستجدات تنفيذ استراتيجية الجمارك السعودية، وذلك في جميع مجالات العمل الجمركي، بالإضافة إلى استعراض نتائج وأداء العديد من البرامج والمبادرات التي تحققت خلال المرحلة الماضية.
وقدّم محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة ولأعضاء المجلس على متابعتهم واهتمامهم الدائم لأعمال الهيئة وأنشطتها.
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