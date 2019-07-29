الهلال الأحمر يستعد بخمس طائرات لتقديم خدمة الإسعاف الجوي خلال موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن استمرارها في تقديم خدمة الإسعاف الجوي في موسم الحج لهذا العام، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ممثلة في طيران الأمن، ووزارة الدفاع ممثلة في الإخلاء الطبي، حيث خصصت الهيئة بالتعاون مع الشركاء 5 طائرات من أحدث الطائرات في العالم، ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الطارئة لتغطية نطاقات المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الجهود انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة، والاستجابة السريعة لهذه الحالات لتكون مكملة للخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن بسواعد أبناء هذا الوطن، من أطباء ومسعفين وطيارين وعمليات جوية وأرضية.

وعملت الهيئة على الوقوف على تجهيزات مهابط الطيران بمستشفيات منطقة مكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المنقولة عن طريق الإسعاف الجوي، والتي تسعى الهيئة من خلالها لتحقيق زمن استجابة قياسي، كما أنه يمكن الاستفادة من خدمات الإسعاف الجوي من خلال رقم الطوارئ الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي 997، والذي سيقوم بترحيل البلاغ إلى الإسعاف سواء الجوي أو الأرضي، بناء على المعطيات التي يتلقاها مستقبل المكالمة بغرفة العمليات المركزية.