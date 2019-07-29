وصول 1,084,762 حاجا إلى السعودية عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1,084,762 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1,020,562 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 53,842 حاجا، وعبر البحر 10,358 حاجا، وذلك 106,603 حجاج عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 11% تقريبا.