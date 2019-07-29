أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز للسيارات بمداخل مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هيأت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز للسيارات الموجودة بمداخل مكة المكرمة، ومقرات الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام 1440هـ، كما أنهت الأمانة أعمال تشغيل وصيانة المقرات ونظافة دورات المياه العامة بالمواقف، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدسة استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير إدارة المرافق بالأمانة المهندس سعيد سمسم، أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات تبلغ 50 ألف مركبة، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز مواقع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج، والبالغ عددها 15 دائرة حكومية، إضافة إلى تجهيز صالات انتظار الحجيج ومجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف.

وأضاف المهندس سعيد أن إدارة المرافق بأمانة العاصمة المقدسة تشرف على مواقف حجز السيارات من خلال أحد العقود المبرمة للقيام بأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير، وتوفير الحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة، والتي تشمل جميع المواقف المنتشرة في مداخل مكة المكرمة.