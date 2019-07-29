السعودية | السعودية.. فتح وظائف "كاتب عدل" للنساء

شكرا لقرائتكم السعودية.. فتح وظائف "كاتب عدل" للنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى "كاتب عدل" على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة كاتب عدل، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وبيّنت وزارة العدل أن التقديم على الوظائف سيعلن عنه ابتداء من غدٍ لمدة أسبوع، حسب الشروط ذات الصلة، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وكشفت مصادر تحدثت إلى "العربية.نت" أنه سيتم تعيين كاتبات العدل في المدن الرئيسية كخطوة أولى، ثم الانتقال لباقي مدن المملكة، وستكون مجالات عمل كتاب العدل النساء مشابها لعمل كتاب العدل الرجال في الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقاراً، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والإفراغ، وغيرها من الخدمات، وسيقتصر اختيار كاتبات العدل على خريجات الشريعة.