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وثّق قائد مركبة، عبر مقطع فيديو قام بتصويره عبر تطبيق "سناب شات"، حادثاً شنيعاً على طريق "جازان - صبيا" بسبب السرعة الجنونية؛ راح ضحيته أحد سالكي الطريق، وأبرياء لا يعلم مصيرهم حتى اللحظة.
وفي تفاصيل المقطع الذي لا يتجاوز 10 ثوانٍ ظهر قائد مركبة من نوع "كابرس" -فضية اللون- يتجاوز من اليمين بسرعة جنونية مما تسبّب في حادث شنيع لسيارة من نوع "هايلوكس"؛ حيث اقتلع بسبب الحادث أحد أعمدة الإنارة بعد تجاوزه الرصيف، كما قام بصدم عددٍ من المركبات السالكة للطريق المقابل، ولكن لم يتضح عدد مصابي الحادث وعدد المركبات.
وناشد مغرّدون بضرورة ضبط متسبّب الحادثة وتقديمه إلى العدالة ليلقى جزاءه؛ حيث تسبّب في حادث ضحاياه أبرياء.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 02:06 PM
عمود يُقتلع ومركبات تصدم بفعل التهور ومطالبات بضبط الجاني ومحاسبته
وثّق قائد مركبة، عبر مقطع فيديو قام بتصويره عبر تطبيق "سناب شات"، حادثاً شنيعاً على طريق "جازان - صبيا" بسبب السرعة الجنونية؛ راح ضحيته أحد سالكي الطريق، وأبرياء لا يعلم مصيرهم حتى اللحظة.
وفي تفاصيل المقطع الذي لا يتجاوز 10 ثوانٍ ظهر قائد مركبة من نوع "كابرس" -فضية اللون- يتجاوز من اليمين بسرعة جنونية مما تسبّب في حادث شنيع لسيارة من نوع "هايلوكس"؛ حيث اقتلع بسبب الحادث أحد أعمدة الإنارة بعد تجاوزه الرصيف، كما قام بصدم عددٍ من المركبات السالكة للطريق المقابل، ولكن لم يتضح عدد مصابي الحادث وعدد المركبات.
وناشد مغرّدون بضرورة ضبط متسبّب الحادثة وتقديمه إلى العدالة ليلقى جزاءه؛ حيث تسبّب في حادث ضحاياه أبرياء.
، 10 ثوانٍ من الجنون .. حادث مروّع بجازان يوثّقه "سنابه" .. ضحايا أبرياء ،
المصدر : الخليج 365
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