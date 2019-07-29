محمد بن مسعود - الدمام - قلد مديرشرطة محافظة صامطه العقيد سعد القحطاني ومساعده العقيد أحمد البارقي رئيس الشؤون الإدارية يوسف شعبي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء". وأعرب "شعبي" عن شكره وامتنانه، وسأل المولى أن تكون الترقية عونًا ودافعاً له لبذل المزيدمن العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة. 29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 02:04 PM Advertisements "شعبي" يتقلد رتبة "رئيس رقباء" "شعبي" يتقلد رتبة "رئيس رقباء" قلد مديرشرطة محافظة صامطه العقيد سعد القحطاني ومساعده العقيد أحمد البارقي رئيس الشؤون الإدارية يوسف شعبي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء". وأعرب "شعبي" عن شكره وامتنانه، وسأل المولى أن تكون الترقية عونًا ودافعاً له لبذل المزيدمن العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة. الكلمات المفتاحية ، "شعبي" يتقلد رتبة "رئيس رقباء" ،

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