، "كيان للأيتام" تجهز للحملة الرابعة لحج أبنائها لتقوية الجوانب الشعائرية ،

- 1/2
- 2/2
يعتبر برنامج الحج والعمرة أحد أهم البرامج التي تسعى جمعية كيان للأيتام لتنفيذها وفق أهدافها لتقوية الجوانب الشعائرية في نفوس أبنائها ومساعدتهم على أداء تلك الشعائر تحت إشراف مباشر من تربويات ومشرفات متطوعات لوجه الله، يساهمن في تمكين الحاجات والحجاج من الأبناء من أداء هذا الركن العظيم وفق تعاليم ديننا الحنيف.
وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة سمها بنت سعيد الغامدي: عملت الجمعية على تجهيز الحملة "الرابعة" لحج كيان بعد نجاحها في السنوات الماضية بتحجيج "96" حاج وحاجة من الأيتام، وذلك باختيار إحدى الحملات المصرح لها والترتيب لكل ما يسهل لهم الأداء ويحفظ لهم كرامتهم.
وأضافت الغامدي، لم تكن جمعية كيان قادرة على ذلك إلا من خلال سعي أعضائها وعضواتها وأهل الخير نحو الدعم والمساهمة بنفقات تحجيجهم إيمانًا منهم بحقهم في توفير سبل أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام ومصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من جهز غازيًا أو جهز حاجًا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا كان له مثل أجورهم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ من أجورهم شيء".
ولفتت إلى أنه سيكون هناك برنامج لإعدادهم لهذه الشعيرة العظيمة قبل سفرهم كذلك، وستستمر اللقاءات لهم بعد العودة من الحج بإذن الله لترسيخ القيم الدينية التي اكتسبت من هذه العبادة بما يساعد على الأثر الإيجابي في حياتهم بإذن الله. داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمال الداعمين والمساهمين في نجاح الحملة بإذن الله وأن يكتبها الله كاملة مقبولة لحجاج كيان وحجاج المسلمين عامة بإذن الله وأن يحفظ الله بلادنا آمنة مستقرة في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله.
وشكرت الجمعية "الخليج 365" الشريك الإعلامي والراعي الرسمي لأنشطة وبرامج الجمعية على دعمها الإعلامي المتواصل ومساهمتها في إيصال رسالة "كيان" وإيضاح الجهود المبذولة لخدمة اليتيم من هذه الفئة.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 02:01 PM
استكمالاً لمواسمها الماضية وشكرت "الخليج 365" الشريك الإعلامي
يعتبر برنامج الحج والعمرة أحد أهم البرامج التي تسعى جمعية كيان للأيتام لتنفيذها وفق أهدافها لتقوية الجوانب الشعائرية في نفوس أبنائها ومساعدتهم على أداء تلك الشعائر تحت إشراف مباشر من تربويات ومشرفات متطوعات لوجه الله، يساهمن في تمكين الحاجات والحجاج من الأبناء من أداء هذا الركن العظيم وفق تعاليم ديننا الحنيف.
وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة سمها بنت سعيد الغامدي: عملت الجمعية على تجهيز الحملة "الرابعة" لحج كيان بعد نجاحها في السنوات الماضية بتحجيج "96" حاج وحاجة من الأيتام، وذلك باختيار إحدى الحملات المصرح لها والترتيب لكل ما يسهل لهم الأداء ويحفظ لهم كرامتهم.
وأضافت الغامدي، لم تكن جمعية كيان قادرة على ذلك إلا من خلال سعي أعضائها وعضواتها وأهل الخير نحو الدعم والمساهمة بنفقات تحجيجهم إيمانًا منهم بحقهم في توفير سبل أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام ومصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من جهز غازيًا أو جهز حاجًا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا كان له مثل أجورهم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ من أجورهم شيء".
ولفتت إلى أنه سيكون هناك برنامج لإعدادهم لهذه الشعيرة العظيمة قبل سفرهم كذلك، وستستمر اللقاءات لهم بعد العودة من الحج بإذن الله لترسيخ القيم الدينية التي اكتسبت من هذه العبادة بما يساعد على الأثر الإيجابي في حياتهم بإذن الله. داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمال الداعمين والمساهمين في نجاح الحملة بإذن الله وأن يكتبها الله كاملة مقبولة لحجاج كيان وحجاج المسلمين عامة بإذن الله وأن يحفظ الله بلادنا آمنة مستقرة في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله.
وشكرت الجمعية "الخليج 365" الشريك الإعلامي والراعي الرسمي لأنشطة وبرامج الجمعية على دعمها الإعلامي المتواصل ومساهمتها في إيصال رسالة "كيان" وإيضاح الجهود المبذولة لخدمة اليتيم من هذه الفئة.
، "كيان للأيتام" تجهز للحملة الرابعة لحج أبنائها لتقوية الجوانب الشعائرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "كيان للأيتام" تجهز للحملة الرابعة لحج أبنائها لتقوية الجوانب الشعائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.