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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل السعودية تعلن رسميا عدد الحجاج الذين وصلو المملكة حتى اليوم 2019/07/29 الساعة 01:52 م اعلنت وكالة الانباء السعودية قبل قليل عن وصول ( 1.084.762 ) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو( 1.020.562 ) حاجاً، و عن طريق البر ( 53.842 ) حاجًا , وعبر البحر ( 10.358 )حاجًا، وذلك ( 106.603 )حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة( 11% )تقريبا.

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