80 شاحنة تركية عالقة ترفض المعابر السعودية إطلاقها

علقت شاحنات تركية محملة بالفواكه في المعابر الجمركية السعودية منذ أيام وتستمر محاولات وزارة التجارية التركية لحل الأزمة.

وأفاد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن مدينة هاتاي، محمد جوزل منصور، بأن الشاحنات التي انطلقت في 23 يونيو من تركيا ووصلت ميناء جدة في الأول من يوليو، لا تزال تنتظر بالمعابر الحدودية منذ 24 يوما، مشيرا إلى احتواء هذه الشاحنات على خضروات وفاكهة مثل: العنب والبطيخ والطماطم والمشمش.

وأضاف جوزل منصور، أن فترة الانتظار الطويلة تسببت في فساد نحو 7 آلاف طن من الفاكهة والخضروات، وأن طن السلع الفاسدة يكلف المصدر 25-35 ألف دولار.

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على صعيد آخر تنتظر المنسوجات المصدرة من تركيا إلى السعودية إذن الدخول إلى الأراضي السعودية منذ 15 يوما.

ويُفرض حظر على دخول منتجات المنسوجات القادمة من اسطنبول إلى السعودية من الطرق البرية والمطارات.

ووفقاً لروسيا اليوم، أوضح عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك صلاح الدين كابلان، عبر حسابه بموقع "توتير"، أنه تم حل المشكلة القائمة مع السعودية، متقدما بالشكر لوزير التجارة التركي روحسار باكجان، ورئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل جولا، والقنصل التركي في جدة.