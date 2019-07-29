انتقادات في السعودية بعد اطلاق اسم جديد للسناب شات

أثير جدل وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق اسم عربي جديد على تطبيق "سناب شات" في السعودية، ليصبح الاسم " السنبتة، وهي أصل سنبتاً وجمعها سنابت.

ولاقى ذلك انتقادات كبيرة من مستخدمي تطبيق السناب شات في السعودية، وكان الباح سعيد القرني قد نشر عبر التويتر تعريبه لإسم سناب شات قالاً :" إن المقابل العربي للاسم الأصلي هو ”سنبتًا“، والواحد من ”سنبتة“ وجمعها ”سنابت، وذلك لإثراء إثراء اللغة العربية بإضافة معنی مستحدث للفظ من ألفاظها المعربة.

كما قال القرني إن مبادرته بترجمة المصطلح ترتبط بدعوة أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، قبل أيام، بإيجاد بديل عربي لاسم تطبيق ”سناب شات“

ووصف الكاتب السعودي حسن محمد شعيب، مبادرة مواطنه القرني، بالقول ”هدْر لغويّ لا طائل منه !! "

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قال الباحث السعودي اللغوي، سلمان سالم السحيمي، في رد على زميله القرني: ”تحريف الكلمة الأعجمية لتتوافق مع وزن كلمة عربية يؤدي إلى إحلال الكلمات الأعجمية محل الكلمات العربية، ويؤدي إلى اختلاط الأعجمي بالعربي وهذا ما كنا نخشاه، وقد ذكر بعض المغردين مايمكن أن يحل هذا الإشكال مثل، حديث الصورة، وحديث الصوت والصورة، والمشافهة“.

لكن تلك الردود الأكاديمية كانت محدودة مقارنة بردود الفعل من عشاق التطبيق الذين سخر كثير منهم من المصطلحات العربية الجديدة الخاصة بـ“سناب شات“

ولم يغب مؤيدو تعريب اسم ”سنا بشات“ عن الردود على مبادرة الباحث القرني، وراحوا يشيدون بها وبصاحبها، وفقاً لموقع إرم نيوز.

وتتزايد أعداد السعوديين الذين يستخدمون تطبيق ”سناب شات“ بشكل لافت مع انضمام مشاهير المجتمع ونجومه وفنانيه وكتابه للنشر هناك، قبل أن تنضم أيضًا كثير من المؤسسات الحكومية التي تستهدف الوصول إلى الجمهور