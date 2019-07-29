الرئيس يعرب عن حزنه بوفاة شقيق الملك سلمان

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين واجب العزاء بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، شقيق خادم الحرمين الشريفين، ووالد الأمير فيصل.

وأعرب عباس عن أحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية برحيل المغفور له بإذنه تعالى الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، داعيا الله عز وجل، أن يتغمد روحه بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يَمنّ على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة وبالعمر المديد، وعلى المملكة وشعبها الشقيق بالخير والازدهار، بحسب الوكالة الرسمية.

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وكان الديوان الملكي السعودي قد اعلن أمس الأحد وفاة شقيق خادم الحرمين الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة ووالدته هي الأميرة بزة الثني.