أعفى مواطن زوج ابنته من تكاليف حفل الزفاف وذلك لتخفيف الأعباء المادية علىه.
وحسب “المدينة” طلب المواطن سعود المالكي من العريس اصطحاب زوجته معه بعد عقد القران مباشرة، وسلم المهر المتفق عليه ابنته كاملا وذلك في آخر لحظة بعد عقد القران.
وجاءت هذه البادرة من الأب لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه داعيا الآباء لاتخاذ نفس الخطوة . فيما أعرب عدد من الحضور عن اعتزازهم بموقف والد الزوجة داعين الآباء إلى القيام بما قام به والد العروسة للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يفاجئ عريس ابنته بطلب غير متوقع أثناء عقد القران في آخر لحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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