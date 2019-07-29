القيادة تهنئ الملك محمد السادس بذكرى توليه الحكم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في كل المجالات.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.