700 مُتغير على خرائط الكشافة الإرشادية بالحج عن العام الماضي

شهدت خرائط الكشافة الإرشادية التي أصدرتها معسكرات الخدمة العامة منتصف الأسبوع الماضي لـ«مكة المكرمة، وحي العزيزية، والمدينة المنورة، والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، ومشعري منى وعرفات»، حوالي 700 مُتغير خلال إعداد الخرائط عن العام الماضي.

وكشف القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن الخرائط الإرشادية، التي تُقيمها جمعية الكشّافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن الدكتور صالح بن رجاء الحربي.

وأوضح الحربي لوكالة الأنباء السعودية أنّ الفريق الذي قام بإعداد الخرائط وتجهيزها يتكون من خمسة من المتخصّصين من منسوبي الجمعية إضافة الى 35 فردًا أسهموا في إعدادها وإخراجها، وقد بلغت الطلعات التي قام بها الفريق 60 طلعة بمعدل 4 ساعات يوميًّا لمدة 45 يومًا، مُشيرًا إلى أنّ الطبقات التي استخدمت في إعداد تلك الخرائط بلغت حوالي 150 ألف طبقة .

وقدم الحربي شكره وتقديره لفريق العمل الذي قام بإعداد الخرائط في وقت قياسي بعد عمل مستمر ميداني ومكتبي منذ شهر شوال، مثمّنًا الدعم والتوجيه والمتابعة، التي يجدها المتطوعون بالمعسكرات من معالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .