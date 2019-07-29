الزعاق: حرارة مرتفعة نهارًا ورياح سموم ليلًا حتى نهاية الأسبوع

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، إن الحرارة سترتفع نهاراً حتى نهاية هذا الأسبوع.
وقال الزعاق عبر تغريده بحسابه بتويتر، إنه خلال هذه الأيام ستكون الحرارة مرتفعة نهاراً مع رياح سموم في الليل، وتستمر إلى نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف الزعاق، سنعيش الأسبوع القادم حرارة معتدلة جداً مع اختفاء رياح السموم، وتخف الحرارة بالتدريج إلى نهاية الأسبوع.
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