أحدهم بالسعودية.. فوربس الأمريكية ترصد أسرع 10 قطارات عالمية

أصدرت مجلة فوربس الأمريكية تصنيفًا جديدًا لأسرع القطارات في العالم؛ حيث ضمَّت القائمة هذه العام دخول قطارين جديدين بالمنطقة العربية، ووفقًا لما نشرته صحيفة «bladi» الناطقة بالفرنسية: جاء في القائمة قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة، والقطار المغربي الفائق للسرعة.

وبحسب تصنيف فوربس، جاء قطار الحرمين ضمن القائمة بسرعة تبلغ 174 كيلومترًا في الساعة مع القطار المغربي الفائق السرعة الذي يربط بين مدينة طنجة في شمال الغرب ومدينة الدار البيضاء، وتصل سرعته إلى 232 كيلومترًا في الساعة، فيما تصدر القائمة القطار الصيني الذي يربط العاصمة بيكين بمدينة نانجينج هو الأسرع في العالم إذ تصل سرعته إلى 317 كيلومترًا في الساعة.

وجاء في المركز الثاني القطار السريع الذي يربط مدينة ميلانو الإيطالية بمدينة ريجيو إيميليا؛ إذ تصل سرعته 272 كيلومترًا في الساعة، وفي المرتبة الثالثة جاء القطار الفرنسي الذي يربط شامبيان أردين ومنطقة اللورين بـ271 كيلومترًا في الساعة.

وجاءت اليابان في المركز الرابع بـ 267 كيلومترًا في الساعة، تلتها إسبانيا (259 كيلومترًا في الساعة)، تايوان (256 كيلومترًا في الساعة)، ألمانيا (238 كيلومترًا في الساعة)، المغرب (232 كيلومترًا في الساعة)، القطار الدولي بين بلجيكا وفرنسا (229 كيلومترًا في الساعة)، كوريا الجنوبية (222 كيلومترًا في الساعة)، تركيا (208 كيلومترات في الساعة)، روسيا ( 201 كيلومتر في الساعة)، المملكة المتحدة ( 179 كيلومترًا في الساعة)، النمسا (176 كيلومترًا في الساعة).

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يُشار إلى أنَّه في أكتوبر 2018 انطلقت، أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع، الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ودشَّن خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في أواخر سبتمبر، القطار السريع، في طفرة جديدة في مجال النقل بالمملكة.

ويشمل القطار 5 محطات؛ اثنتان منها في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة.

ويعدّ قطار الحرمين، أضخم المشاريع بالمملكة، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، في تصاميم محطاته المستلهمة من معالم مكة والمدينة وطابعهما المعماري الإسلامي الفريد، ويبلغ طول خط القطار 450 كيلومترًا.