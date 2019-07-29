«الصخري» يحذِّر من الأفاعي والعقارب ويوضّح خصائص موسم «المرزم»

أوضح المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، خصائص موسم «المرزم» الذي تبدأ أول أيامه اليوم الإثنين، مشيرًا إلى اشتداد الحر والرطوبة فيه وخروج الأفاعي والعقارب من جحورها.

وقال الصخري- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- المرزم مدته 13 يومًا ويبدأ من اليوم الإثنين وينتهى يوم السبت 10 أغسطس المقبل، ويشتمل «نوء المرزم» على منزلة واحدة فقط هي الذراع، وهى المنزلة الخامسة من منازل الصيف في الحسابات المحلية.

وأضاف الصخري، أنه عادة ما تستمر خلال فترة المرزم شدة الحر، كما يستمر ارتفاع الرطوبة في سواحل المملكة، وعادة ما تكثر الأمطار خلال فترة المرزم على مناطق جنوب غرب وغرب المملكة.

كما تستمر مرحلة تزايد الليل وتناقص النهار، وتتوسط المجرة من السماء خلال هذه الأيام، ويكثر خروج الأفاعي والعقارب من جحورها.

وأضاف الصخري، أن المزارعين يعمدون خلال هذه الفترة إلى الإكثار من سقي المزروعات، وتكثر في فترة المرزم الرطب والليمون والرمان والتين الشوكي، وغيرها في الأسواق.

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من جهة أخرى، توقع خبير الأرصاد على الحربي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، استمرار التكونات الممطرة اليوم الإثنين على مرتفعات عسير وجازان ومنحدراتهما الغربية، وتكون أكثر توسعًا نواحي المرتفعات الحدودية ومحيطها الغربي، وتشمل محافظات جازان الشرقية للسواحل، كما تشمل التكونات الممطرة محافظات ومصائف عسير الجنوبية ومنحدراتها.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير، والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، والطريق الواصل بين محافظة الليث وجازان.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.