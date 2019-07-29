خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من القيادة الكويتية في وفاة الأمير بندر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، برقية عزاء من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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